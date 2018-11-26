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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Rusya'ya çağrı: 'Ukrayna savaş gemilerini serbest bırakın'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Rusya'ya çağrı: 'Ukrayna savaş gemilerini serbest bırakın'
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Rusya'ya çağrı: 'Ukrayna savaş gemilerini serbest bırakın'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’ya Ukrayna savaş gemilerini serbest bırakması çağrısında bulundu.

NATO-Ukrayna Komisyonu, Rusya ve Ukrayna arasında Kerç Boğazı'nda yaşanan krizle ilgili Ukrayna'nın talebiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azak Denizi'nde iki ülkede yaşanan gerginliğe ilişkin “Dün gördüklerimiz çok ciddiydi” dedi. Stoltenberg, “Bütün müttefikler, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği için tam desteğini vurguladı. Ukrayna gemilerine karşı askeri gücün kullanılması için hiçbir gerekçe yok. Bu yüzden Rusya'yı Ukrayna askerlerini ve dün ele geçirdiği gemileri derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz” dedi.

Dün 3 Ukrayna gemisi Rus karasularına girerek Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Rus Sahil Güvenliğinin gemilere ateş açtığı, bir Ukraynalı denizcinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Çıkan çatışmanın ardından 3 Ukrayna gemisi Rusya tarafından ele geçirilmiş, Kırım Limanı'na çekilmişti.
 

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