NATO Genel Sekteri Stoltenberg'ten Türkiye mesajı



ABD'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere demeç veren Stoltenberg, Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile "harika bir toplantı" yaptığını ifade etti.

"Başkan Putin daha az NATO istedi ancak daha fazlasını alıyor"

ABD'yi Ukrayna'ya verdiği destek için takdir eden Stoltenberg, ABD'nin desteğinin savaş alanında her gün fark oluşturduğunu ifade ederek, "Başkan Putin daha az NATO istedi ve bu nedenle Ukrayna'yı işgal etti, ancak daha fazlasını alıyor" dedi.

Bu ay İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi'ne değinen Stoltenberg, söz konusu zirvenin "güvenlik için çok önemli bir zamanda gerçekleştiğini" belirterek, Biden ile İspanya'da bir araya gelmeye dört gözle beklediğini ifade etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Stoltenberg, savaşlar doğası gereği öngörülemez olduğunu ve bu nedenle hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek, söz konusu savaşın Ukraynalıların ülkelerini savunmak için ağır bir bedel ödediği bir yıpratma savaşı haline geldiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın “müzakere masasında biteceğine” inandığını aktaran Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'nun desteğine ihtiyacı olduğunu dikkat çekti.

“Türkiye önemli bir müttefik"

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto etmesi hakkında gelen soruya ise Stoltenberg, sorunun çözüleceğine olan inancını dile getirerek, “Bir müttefik endişelerini dile getirdiğinde, her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız, yani oturup bu endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız. Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile yakın temas halindeyiz” dedi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey yetkililer ile yakında bir toplantı düzenleyeceğini hatırlatan Stoltenberg, Türkiye'nin "önemli bir müttefik" olduğunu kaydetti.