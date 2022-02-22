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NATO Rusya'nın kararını kınadı

NATO Rusya'nın kararını kınadı
NATO Rusya'nın kararını kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yayınladığı bir mesajla Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını kınadı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg mesajında; ‘'Rusya'nın kendi kendini ilan eden “Donetsk Halk Cumhuriyeti”ni ve “Luhansk Halk Cumhuriyeti”ni tanımaya yönelik kararını kınıyorum. Bu, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalıyor, ihtilafın çözümüne yönelik çabaları aşındırıyor ve Rusya'nın taraf olduğu Minsk Anlaşmalarını ihlal ediyor'' dedi.

NATO'nun resmi internet sayfasından yayınlanan açıklamada; ‘'Genel Sekreter Jens Stoltenberg Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygısını yeniden teyit etti. Donetsk ve Luhansk, Ukrayna'nın bir parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak doğu Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeye devam ediyor. Ayrıca Ukrayna'yı bir kez daha işgal etmek için bahane üretmeye çalışıyor'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında; ‘'NATO, uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Müttefikler, Rusya'yı mümkün olan en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye, Ukrayna ve çevresindeki devasa askeri birikimini derhal tersine çevirmeye ve uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine uygun olarak Ukrayna'dan güçlerini çekmeye çağırıyor'' ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Ulusoy
 

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