NATO üyesi 11 ülkeden Ukrayna'ya yeni askeri yardım sözü

Ukrayna'ya kendisini Rus saldırılarına karşı savunması için NATO ülkelerinin yardımları sürüyor. Estonya'nın başkenti Tallin yakınlarında yer alan Tapa Askeri Üssü'nde bir araya Estonya, Polonya, Litvanya, Letonya, İngiltere, Almanya, Danimarka, Çekya, Slovakya, Hollanda ve İspanya'dan savunma yetkilileri, Ukrayna'ya yeni askeri yardım sözü verdi.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, görüşmenin ardından diğer ülkelerden gelen savunma yetkilileri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Batı birlik içinde kalmalı ve Ukrayna'yı askeri yardımla desteklemeye devam etmeli. Ukrayna'nın en çok ihtiyacı olan şey ağır silahlar. Önümüzde hala zorlu savaşlar var” dedi.

Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride bazı ülkeler yapacağı yardımları açıkladı. İngiltere, 600 Brimston füzesi, Danimarka, 19 adet Fransız yapımı CAESAR tipi obüs, Estonya, havan topları, mühimmat, destek araçları ve tanksavarlar, Letonya, Stinger hava savunma sistemleri, 2 helikopter ve insansız hava araçları, Litvanya, uçaksavar sistemleri ve 2 helikopter, Polonya, 70 bin adet mühimmat içeren S-60 uçaksavar sistemi, Çekya, yüksek kalibreli mühimmat, obüs ve zırhlı personel taşıyıcı gönderecek. Hollanda ise Ukrayna'ya yapacağı askeri yardım paketini yarın açıklayacak.

Öte yandan Almanya'da bulunan Ramstein Hava Üssü'nde yarın aralarında ABD'nin de bulunduğu Ukrayna Savunma Temas Grubu toplanacak ve Ukrayna'ya askeri desteği görüşecek.

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