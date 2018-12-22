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NATO ve Ukrayna'dan işbirliği anlaşması

NATO ve Ukrayna'dan işbirliği anlaşması
NATO ve Ukrayna'dan işbirliği anlaşması

Ukrayna Savunma Bakanlığı NATO ile işbirliklerini artırmak için anlaştıklarını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı NATO ile gerçekleştirdikleri çalışma grubu sonrası açıklamada bulundu. Bakanlık NATO karargahında gerçekleşen toplantıda taraflar arasında işbirliğinin artırılması ve geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını kaydetti. Açıklamada, “Taraflar, Ukrayna-NATO savunma teknik işbirliği için yol haritasının uygulanması ve öncelikli alanları belirledi. Toplantıda NATO teknik standartlarının uygulanması, personel eğitimi, füze ve mühimmat güvenlik sisteminin iyileştirilmesi konuları dahil olmak üzere 2019'da işbirliğini yoğunlaştırmaya kararı verildi” ifadelerine yer verildi. 

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