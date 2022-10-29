NATO'dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü kapsamında kutlama mesajları gönderiliyor. Hollanda'nın Brunssum kentinde konuşlu NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının Twitter hesabı üzerinden Türkiye için 29 Ekim tebrik mesajı paylaşıldı. Paylaşımda NATO bünyesinde görev yapan Türk askerlerinin görüntülerine yer verilerek, "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun Türkiye" ifadeleri kullanıldı.
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