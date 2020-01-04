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NATO'dan Irak kararı

NATO'dan Irak kararı
NATO'dan Irak kararı

NATO, İranlı General Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak’taki faaliyetlerini askıya aldığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD uçakları tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından NATO, Irak'ta verilen askeri eğitimleri askıya aldı. NATO, Haziran 2014 yılında Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ karşında çökmesi ardından Irak ordusunun eğitimini üstlenmişti.
İranlı General Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatlarını kaybetmişlerdi.

Abdulkadir Hacıoğlu

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