NATO'dan Kosova ordusunun kurulmasına ilişkin açıklama

Kosova Güvenlik Kuvvetlerine (FSK) ordu görevi ve yetkisi veren yasa tasarıları Meclis Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi. Kosova'nın ordu kurma kararının ardından NATO'dan açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, alınan karardan üzüntü duyduklarını ifade etti. Stoltenberg, "Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) orduya dönüştürülmesi kararı sadece Kosova'nın vereceği bir karar, ancak bu dönüşümün zamanlamasının kötü olduğunu açık bir şekilde dile getirdik” ifadesini kullandı.

NATO'nun Kosova Güvenlik Gücünü mevcut yetkileriyle desteklemeye hazır olduğunu dile getiren Genel Sekreter Stoltenberg, yetkilerinin değişmesiyle ittifakın Kosova ile ilişkisini gözden geçirmek zorunda kaldığını belirtti.