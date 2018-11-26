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NATO'dan Poroşenko'ya destek telefonu

NATO'dan Poroşenko'ya destek telefonu
NATO'dan Poroşenko'ya destek telefonu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yanlarında olduklarını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile telefonda görüştü. Stoltenberg ve Poroşenko, Azak Denizi ile Kerç Boğazı'nda yaşanan gelişmeleri ele aldı. Jens Stoltenberg NATO'nun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunduğunu ifade ederek, ülkenin kendi karasularında hareket etme özgürlüğünün arkasında durduklarını bildirdi. 

NATO Genel Sekreteri, Poroşenko'nun talebi üzerine yaşanan gelişmeleri ele almak üzere NATO-Ukrayna Komisyonu'nu bugün elçilik seviyesinde olağanüstü toplantıya çağırdı.  

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