NATO'dan Rusya'nın Ukrayna topraklarında düzenlemeyi planladığı "sözde referanduma" kınama

Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanmak için 23 ve 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleme kararı almasının ardından tepkiler sürüyor. NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kısmen Rus ordusu tarafından kontrol edilen Ukrayna bölgelerinde Rusya Federasyonu'na katılım konusunda sözde 'referandum' düzenleme planını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi.

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