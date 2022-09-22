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NATO'dan Rusya'nın Ukrayna topraklarında düzenlemeyi planladığı "sözde referanduma" kınama

NATO'dan Rusya'nın Ukrayna topraklarında düzenlemeyi planladığı
NATO'dan Rusya'nın Ukrayna topraklarında düzenlemeyi planladığı "sözde referanduma" kınama

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağını açıkladığı sözde referandumu kınayarak, “Kısmen Rus ordusu tarafından kontrol edilen Ukrayna bölgelerinde Rusya Federasyonu'na katılım konusunda sözde referandum düzenleme planını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi.

Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanmak için 23 ve 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleme kararı almasının ardından tepkiler sürüyor. NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kısmen Rus ordusu tarafından kontrol edilen Ukrayna bölgelerinde Rusya Federasyonu'na katılım konusunda sözde 'referandum' düzenleme planını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi.

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