İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

NATO'dan S-400 Açıklaması: 'Endişeliyiz'

NATO'dan S-400 Açıklaması: 'Endişeliyiz'
NATO'dan S-400 Açıklaması: 'Endişeliyiz'

Fransa basınına konuşan bir NATO yetkilisi, “Türkiye'nin S-400 alımının potansiyel sonuçlarından ötürü endişeliyiz” dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin teslimat sürecinin sabah saatlerinde başlamasıyla birlikte NATO tarafından ilk açıklama geldi.

Fransa basınına konuşan bir NATO yetkilisi, NATO müttefiki Türkiye'nin bu kararı almasından dolayı ‘endişeli' olduklarını söyledi. Alınan S-400 sistemlerinin müttefik sistemlerle uyumsuz olduğunu söyleyen NATO yetkilisi, “Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının oluşturacağı potansiyel sonuçlardan ötürü endişeliyiz. NATO'nun görev ve operasyonlarının yerine getirilmesi hususunda temel nokta, üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğidir” dedi.  

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.