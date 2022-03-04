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NATO'dan Ukrayna açıklaması: Daha kötüsünü göreceğiz!

NATO'dan Ukrayna açıklaması: Daha kötüsünü göreceğiz!
NATO'dan Ukrayna açıklaması: Daha kötüsünü göreceğiz!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Daha kötü saldırılar olacak, daha kötüsünü göreceğiz' dedi. Stoltenberg, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmayacağının ve asker gönderilmeyeceğinin altını çizdi. 'Rusya'ya bedel ödeteceğiz' diyen Genel Sekreter, birliğin üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya'nın NATO konsültasyonlarına dahil olacaklarını belirtti ve 'NATO mukabele gücünü hazırlıyoruz' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle;

 "Putin bizi bölemedi. NATO hiç olmadığı kadar güçlü ve birlikte" 

 "Ukrayna'da daha kötü saldırılar olacak, biz de bunu bedelini ödeteceğiz" 

 "NATO güçlerinin Ukrayna'da yer almasını istemiyoruz" 

 "Putin aslında Ukrayna'nın askeri gücünü hafife aldı" 

"NATO verdiği eğitimle 2014 yılındaki durumuna kıyasla Ukrayna ordusunu çok daha güçlü hale getirdi" 

"Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediğimiz yıkımları görüyoruz" 

 "Misket bombalarının ve diğer silahların kullanıldığını duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de araştırıyor. Bu uluslararası hukukun ihlalidir" 

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