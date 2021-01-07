NATO'dan ve Dünya'dan ABD'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalar!

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre Binası'nı basmasının ardından ortalık karıştı. Trump'ın seçimlerin çalındığı ve yolsuzluk karıştırıldığı iddiasını destekleyen ve kendilerini “vatansever” olarak tanımlayan göstericiler, Kongre'de Joe Biden'ın başkanlığının onaylanması için oy kullanımı sürerken bina önünde polisle çatıştı.Olayların artması üzerine NATO'dan ve Dünya'dan ABD'de yaşanan olaylara ilişkin peş peşe açıklamalar yapıldı.

NATO: GÖRÜNTÜLER ŞOKE EDİCİ!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli” dedi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON: 'UTANÇ VERİCİ SAHNELER'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ABD'de yaşanan olaylara yönelik yaptığı açıklamada, "ABD Kongresinde utanç verisi sahneler. Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında demokrasiyi savunuyor ve barışçıl, düzenli bir güç transferi olması artık hayati önem taşıyor" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN: 'İKTİDAR BARIŞCIL ŞEKİLDE DEVREDİLMEDİLİR'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden'ın "Amerika bugün gördüğümüzden çok daha iyidir" paylaşımını alıntılayarak, "ABD kurumlarının ve demokrasinin gücüne inanıyorum. İktidar barışçıl şekilde devredilmelidir. Joe Biden seçimi kazandı. ABD'nin bir sonraki Başkanı olarak onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.