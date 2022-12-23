NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali

MSB'den yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.
Romanya— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2022
Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına NATO Güvence Tedbirleri kapsamında yakıt ikmali yaptı.#MSB pic.twitter.com/z2zR3o96C3
Yunus Emre Aytekin
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