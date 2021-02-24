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Natural Clinic medikal alandaki deneyimlerini kozmetik sektörüne taşıyor

Natural Clinic medikal alandaki deneyimlerini kozmetik sektörüne taşıyor
Natural Clinic medikal alandaki deneyimlerini kozmetik sektörüne taşıyor

Natural Clinic’in medikal alandaki deneyimleri ve doktorlarının tecrübeleri ile formüle edilen Natural Care kozmetik ürünleri 60’dan fazla ülkenin tüketicisi ile buluşuyor.

İstanbul, Ataköy'de 5.000 metrekare kapalı alanda plastik cerrahi, diş tedavileri, mide operasyonları ve saç ekimi hizmeti sunan Natural Clinic, kaliteli uygulamaları haricinde Natural Care ürünleri ile de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Grubun kurucusu ve CEO'su Buğra Ersin Mürtezaoğlu, Natural Care ürünlerinin 60'dan fazla ülkede, milyonlarca insana ulaştığını belirtiyor. Ortadoğu'nun haricinde İngiltere ve İtalya gibi ülkelerden de büyük ilgi gördüklerini belirten Mürtezaoğlu, Natural Clinic'in Türk doktorları tarafından formüle edilmiş ürünlerin tüm dünyadan kullanıcılar ile buluşmasından gurur duyduğunu belirtti.

Natural Care'in sunduğu şampuan ve serum, saç derisine zararlı olduğu bilinen sülfat, paraben, SLES ve SLS içermiyor. Cildi nemlendiriyor ve içerdiği biotin sayesinde saç dökülmesine engel oluyor. Saç bakımı için özel olarak formüle edilmiş besin takviyesi ürünü ile saç sağlığını ve saç teli kalitesini doğrudan veya dolaylı olarak etkiliyor ve saç dökülmesine sebep olan DHT hormonunun salgılanmasına engel oluyor.

Natural Clinic on yılı aşkın süredir medikal turizm alanında hizmet veriyor. Natural Care markasıyla ise kaliteli ve benzersiz formülleri bulunan ürünleri ile milyonlarca kullanıcının kullandığı ve güvendiği kozmetik ürünler sunuyor.
 

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