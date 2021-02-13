Navalny'nin 2. Dünya Savaşı'nda yaralanan askere hakaret davası ertelendi

Almanya'dan Rusya'ya dönerken havalimanında önce gözaltına alınan sonra da tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, 2. Dünya Savaşı'nda yaralanan askere söylediği sözler nedeniyle 5 Şubat tarihinde hakim karşısına çıkmıştı. İlk duruşma oldukça hararetli geçmiş, mahkeme, duruşmayı ertelemişti. Söz konusu davanın 2'nci celsesi bugün Moskova'da bulunan Babushkinskiy mahkemesinde gerçekleştirildi.

Duruşmaya Navalny'nin yakınları ve Navalny'nin hakaret ettiği öne sürülen asker İgnat Artemenko ile yakınları da katıldı. Bir önceki duruşmada olduğu gibi, batılı ülkelerin bazı temsilcileri duruşmayı yakından takip etti. Polisin, başkent Moskova'da ve adliye çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alması nedeniyle Navalny destekçileri toplanamadı. Artemenko duruşmada, Navalny'nin ceza almasını talep ederken, Artemenko'nun torunları ve yeğenleri de Navalny'nin eski askere hakaretleri nedeniyle aile itibarının zedelendiğini söyledi.

Dava 16 Şubat'a ertelendi

Duruşmada Navalny'nin, Rusya'daki yeni anayasa değişikliği propaganda döneminde sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler izlendi. Savcı, görüntülerde Navalny'nin 2. Dünya Savaşı'nda yaralanan asker İgnat Artemenko'ya söylediği sözleri kasıtlı olarak söyleyip söylemediğini sordu. Navalny ise bu soru karşısında geri adım atmayarak, anayasa değişikliği kampanyasına destek verenlerin ‘uşak' olduğunu söyledi. Gergin anların yaşandığı duruşmada sürekli ara verilirken, yaklaşık 8 saat sonunda karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Navalny'nin yargılandığı davanın karar duruşmasını 16 Şubat'a erteledi.

Erhan Altıparmak