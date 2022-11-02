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Nazilli Belediyespor altyapı oyuncuları gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Nazilli Belediyespor altyapı oyuncuları gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Nazilli Belediyespor altyapı oyuncuları gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor’un çeşitli kategorilerindeki altyapılarında eğitim gören ve öğlen yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 46 altyapı futbolcusu mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Nazilli Belediyespor altyapı oyuncuları gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Belediyespor altyapısında eğitim gören altyapı futbolcuları tesislerde hazırlanan öğlen yemeğini yedikten sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetlerinin artması sonucu 46 futbolcu tesislerden alınarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan futbolculardan 18'i yapılan tahlillerinin ardından hastaneye yatışı yapılırken, 10'nun gözlem altında, 18'inin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Olayın duyulmasının ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tesislere gelerek yemeklerden numune aldı. Yapılacak olan incelemenin ardından olayın netlik kazanması bekleniyor.

li Soydemir
 

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