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Nazilli'de yorgan dikim evi yangında kül oldu

Nazilli'de yorgan dikim evi yangında kül oldu
Nazilli'de yorgan dikim evi yangında kül oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu. Yorgan dikim evinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

 Edinilen bilgiye göre olay Nazilli merkez Turan Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan Nusret Çakıroğlu'nun işlettiği yorgan dikim atölyesinde meydana geldi. Saat 15.30 sıralarında işyeri sahibi Nusret Çakıroğlu, çay demlemek amacıyla piknik tüpünü yakmaya çalışırken tüp bir anda parlayarak alev aldı. Alevle etrafta bulunan pamuk ve yorganlara sıçrayarak yangına neden oldu. İşletme sahibi Nusret Çakıroğlu'da ilk etapta yangına kendi imkanları ile söndürmeye çalışmasına rağmen alevler büyüyünce olayı gören komşuları ve çevredekiler de yardıma koştu. Olay yerine ihbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, büyümeden engellendi. İtfaiye ekipleri tutuşan pamuk ve yorganları dışarı çıkartarak soğutma çalışması yaptı. Müşterilerine ait yorganların yanması ve işyerinin zarar görmesi nedeniyle Çakıroğlu büyük üzüntü yaşadı.
Can kaybının yaşanmamasının teselli olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ali Soydemir
 

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