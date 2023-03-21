Nazo Klinika açılışına ünlü yağmuru

Türk sinemasının ünlü güzelleri Perihan Savaş ve Aydan Şener, yazar ve şarkıcı Ömür Gedik, ünlü şarkıcı Cenk Eren gibi birçok isim yeni işletmesinin açılışında Nazo Zeyrek'i yalnız bırakmadı. Açılış töreninin ardından güzellik merkezini gezen ünlü isimler, övgülerini ve en kısa zamanda İstanbul'da da bir şube istediklerini Zeyrek'e iletti.

Sırada Dubai ve İstanbul var

Tüm girişimleri ve sosyal sorumluluk projelerine destekleriyle gündemden düşmeyen başarılı iş kadını Nazo Zeyrek, "Bir spor geçmişim vardı. Sağlıklı zayıflamak hep hayalimdi. Bu alandaki teknolojiler çok hızlı ilerliyor. Cihazlarımız yüzde 90 ve üzerinde sonuç veriyor. 16 yaşından beri sağlıklı yaşam, sağlıklı zayıflamanın hayalini kurdum. Serum markalarım çok tutuldu. Nazo Klinika en yeni girişimim. Dubai ve İstanbul'da yeni şubelerimiz sırasıyla açılacak. Yine Mavişehir'de poliklinik, spor salonu ve sağlıklı yaşam merkezi olarak orayı da faaliyete sokacağız. Akademi ile sektöre yeni elemanlar yetiştireceğiz. Şimdi de modaya el attım. Ünlü bir modacımız ile birlikte yeni koleksiyonlarım geliyor. Bu şekilde ilerliyorum. Durmak yok bende" dedi.

Dünya trendleri Nazo Klinika'da

Merkezlerinde alanında uzman bir ekiple çalıştıklarını belirten Zeyrek, "Profesyonel cilt bakımı, medikal cilt bakımı, lazer epilasyon, Z6 Pro, soğuk lipofiz cryo 360, lenf drenaj, lifecube, lpg endermologie alliance, emslim neo+radyofrekans gibi birçok sağlık ve güzellik uygulamaları merkezimizde yer alıyor. Dünyadaki son teknolojiler ve ürünler Nazo Klinika'da yer almaya devam edecek. Ben sadelik ve güzellikten yanayım. Türk sinemasının ünlü güzellerini davet ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar geldiler. İşleri çakıştığı için gelemeyen başka ünlü güzellerimiz de oldu. Burada bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Lokasyon olarak Mavişehir'i seçtik. Burada bir yerimiz daha açılacak. Angelinn'de açılışa özel düzenlediğimiz akşam yemeğimizde Ömür Gedik Hanım da muhteşem sahnesiyle açılışımıza renk ve güzellik kattı" diye konuştu.

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