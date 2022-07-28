Nazo Zeyrek: 'Alışveriş yaparken sahte yorumlara kanmayın'

Son yıllarda gerek teknoloji dünyasındaki gelişmeler gerekse de pandeminin zorunlu kıldığı durumlar nedeniyle e-ticaret sitelerinin popülerliği artıyor. Bununla birlikte kullanıcılar daha fazla sayıda ürünü internet üzerinden satın alır hale geldi. Kozmetik ürünleri de bu listenin üst sıralarında yer alıyor. Melek yatırımcı olarak adım attığı kozmetik sektöründe kısa zamanda büyük başarı elde eden, Mia Klinika markasının kurucusu Nazo Zeyrek, bu noktada kullanıcılardan yorumlar konusunda dikkatli olmalarını istedi.

“Sahte yorumlarla kullanıcılar zarara uğratılıyor”

Kullanıcıların satın alma eğiliminde önemli etkisi olan yorumlar bölümünün bazı kötü niyetli kişiler tarafından manipüle edildiğini belirten Nazo Zeyrek, “Sistem kimi zaman gönüllü kimi zaman paralı yorumcular tarafından manipüle ediliyor. Böylece objektiflikten uzak ve taraflı yorumlarla kullanıcıların fikirleri yönlendirilmeye çalışılıyor. Bu yöntem özellikle merdiven altı olarak tabir edilen küçük markalar tarafından kullanılıyor. Bu şekilde insanlar maddi olarak zarara uğratıldıkları gibi sağlıkları da tehlikeye atılıyor” şeklinde konuştu.

“Başarı sadece organik yorumlarla geliyor”

Mia Klinika markası ile 2 senedir hizmet verdiklerini ve kendi alanlarında Trendyol'da üç defa birinciliğe imza attıklarını vurgulayan Zeyrek, bu başarının organik yorumlar sayesinde geldiği belirtti. Zeyrek, “Sahte yorumlar, algı operasyonları ya da diğer etik olmayan yöntemlerle elde edilen başarının geçici olduğunu biliyoruz. Bizim marka olarak hedefimiz ve mottomuz her zaman şeffaflık. Ayrıca kullanıcı geri dönüşlerine de çok önem veren bir markayız. O dönüşlerle hem ürün gamımızı çeşitlendiriyoruz hem de ürünlerimizi geliştiriyoruz” diye konuştu.