İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

NBA finalinde Miami seriyi 2-1'e getirdi

NBA finalinde Miami seriyi 2-1'e getirdi
NBA finalinde Miami seriyi 2-1'e getirdi

NBA finalinde Miami Heat, Los Angeles Lakers'ı 115-104'lük skorla mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi.

NBA final serisinde heyecan üçüncü karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers ile Miami Heat, ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Miami parkeden 115-104 galip ayrılarak seriyi 2-1'e taşıdı. Miami'de sakatlıkları bulunan Goran Dragic ve Bam Adebayo oynamazken, Jimmy Butler 40 sayı, 13 asist ve 11 asitle triple double yaptı ve maçın yıldızı oldu. Takımda ayrıca Kelly Olynyk 17 sayı, 7 ribaund ve Tyler Herro 17 sayı, 3 ribaund ile katkıda bulundu.

Los Angeles Lakers'ta ise LeBron James 25 sayı, 10 ribaund, 8 asist, Kyle Kuzma ve Markieff Morris de 19'ar sayı ile mücadeleyi tamamladı.
Lakers ile Miami arasında oynanacak final serisinin dördüncü maçı 7 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Oğuzhan Ort

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.