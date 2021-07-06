NBA şampiyonu Tivibu'da belli oluyor

NBA'de şampiyonluk yüzüklerinin bu seneki adresi belirleniyor. Batı şampiyonu Phoneix Suns ile doğu şampiyonu Milwaukee Bucks'ı karşı karşıya getirecek final serisinin maçları Tivibu ekranlarından sporseverlerle buluşacağı belirtildi. Doğu Konferansı finalinde Atlanta Hawks'ı eleyerek NBA Finalleri biletini alan Milwaukee Bucks ile 10 yıl aradan sonra katıldığı play-off'larda Batı Konferansı şampiyonu olmayı başaran Phoneix Suns'ın mücadele edeceği seride ilk hava atışı Çarşamba sabaha karşı TSİ 04.00'te yapılacak.

Chris Paul'lü, Devin Booker'lı Phoneix Suns; Giannis Antetokounmpo'lu Kris Middleton'lı Milwaukee Bucks ile sezonun son düellosu için karşı karşıya geliyor. Serinin heyecanı geri al izle, kaydet izle ve durdur izle özellikleriyle 73 numaralı kanalda kullanıcılarını beklediği belirtildi.