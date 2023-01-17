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NBA'de Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı

NBA'de Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı
NBA'de Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı

NBA’de Houston Rockets deplasmanda Los Angales Lakers’a 140-132’lik skorla mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün 33 sayı, 15 ribaund, 6 asistlik performansla double-double yaptı ve kariyer rekoru kırdı.

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 113-103'lük skorla mağlup etti ve bu sezonki 28. galibiyetini aldı. Cavaliers'ta Darius Garland 30 sayı, 6 ribaund ve 11 asist ile double-double yaparken, milli basketbolcu Cedi Osman da süre aldığı 5 dakikada 1 sayı ile takımına katkıda bulundu. New Orleans, bu sonuçla ligdeki 18. yenilgisini yaşadı. Houston Rockets da deplasmanda Los Angales Lakers'a 140-132'lik skorla kaybetti ve üst üste 11. mağlubiyetini, toplamda ise 34. yenilgisiyle Batı Konferansı'nda son basamakta bulunuyor.

Houston'da Alperen Şengün, 33 sayı, 15 ribaund, 6 asist ve 4 blokla müsabakayı tamamladı. Alperen, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 118 - Boston Celtics: 130
Milwaukee Bucks: 132 - Indiana Pacers: 119
Cleveland Cavaliers: 113 - New Orleans Pelicans: 103
Washington Wizards: 118 - Golden State Warriors: 127
New York Knicks: 121 - Toronto Raptors: 123
Atlanta Hawks: 121 - Miami Heat: 113
Minnesota Timberwolves: 125 - Utah Jazz: 126
Memphis Grizzlies: 136 - Phoenix Suns: 106
Los Angeles Lakers: 140 - Houston Rockets: 132

Furkan Kayıkci

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