İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

NBA'de Boston Celtics, konferans yarı finaline yükseldi

NBA'de Boston Celtics, konferans yarı finaline yükseldi
NBA'de Boston Celtics, konferans yarı finaline yükseldi

NBA play-off birinci turunda Boston Celtics, deplasmanda Atlanta Hawks’ı 128-120’lik skorla yenerek seriyi 4-2 kazandı ve Doğu Konferansı yarı finalinde Philadephia 76ers’in rakibi oldu.

NBA'de play-off heyecanı tek karşılaşma ile devam etti. Normal sezonu ikinci sırada bitirerek Doğu Konferansı'nda play-off'lara katılan Boston Celtics, yedinci sıradan play-off bileti alan Atlanta Hawks'ı serinin 6. maçında deplasmanda 128-120'lik skorla mağlup etti. Seride durumu 4-2'ye getirerek tur atlayan Celtics, yarı finalinde Philadelphia 76ers'in rakibi oldu.

Celtics'te Jayson Tatum 30 sayı, 14 ribaund ve 7 asist, Jaylen Brown da 32 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle takımını galibiyete taşıdı. Atlanta'da ise Trae Young'un 30 sayı ve 10 asisti, De'Andre Hunter'in 20 sayı ve 6 ribaundu, John Collins'in de 16 sayı ve 4 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.

Yunus Emre Öztaş


 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.