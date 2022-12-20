NBA'de Cedi ve Alperen'den 22 sayı

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da ağırladığı Utah Jazz'ı 122-99'luk skorla geçti. 32. maçında 21. galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, 2 ribaund, 1 asist, milli basketbolcu Cedi Osman 22 sayı, 2 ribaund, 1 asist ile galibiyetin mimarı oldular. Utah Jazz'da Lauri Markkanen 24 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve Jordan Clarkson 23 sayı, 2 ribaundla mağlubiyeti önleyemedi.

Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Houston Rockets, evinde San Antonio Spurs'a 105-124 kaybetti. Houston'da milli oyuncu Alperen Şengün 22 sayı, 4 ribaund, 3 asist, Kevin Porter Jr. 15 sayı, 4 ribaund, 4 asist ile oynadı. San Antonio'da Devin Vassell 26 sayı, 4 ribaund, 5 asist, Doug McDermott 16 sayı, 4 ribaund, 2 asist ile ön plana çıktı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 122 - Utah Jazz: 99

Philadelphia 76ers: 104 - Toronto Raptors: 101

Atlanta Hawks: 126 - Orlando Magic: 125

New Orleans Pelicans: 119 - Milwaukee Bucks:128

Oklahoma City Thunder: 123 - Portland Trail Blazers: 121

Houston Rockets: 105 - San Antonio Spurs: 121

Minnesota Timberwolves: 116 - Dallas Mavericks: 106

Phoenix Suns: 130 - Los Angeles Lakers: 104

Sacramento Kings: 119 - Charlotte Hornets: 125

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