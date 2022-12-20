İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

NBA'de Cedi ve Alperen'den 22 sayı

NBA'de Cedi ve Alperen'den 22 sayı
NBA'de Cedi ve Alperen'den 22 sayı

NBA’de Cleveland Cavaliers, Utah Jazz’ı 122-99 mağlup etti ve bu sezonki 21. galibiyetini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman, Utah karşısında 22 sayı, 2 ribaund, 1 asist ile oynadı. San Antonio Spurs’a 105-124 kaybeden Houston Rockets'da ise Alperen Şengün 22 sayı, 4 ribaund, 3 asistle mücadele etti.

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da ağırladığı Utah Jazz'ı 122-99'luk skorla geçti. 32. maçında 21. galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, 2 ribaund, 1 asist, milli basketbolcu Cedi Osman 22 sayı, 2 ribaund, 1 asist ile galibiyetin mimarı oldular. Utah Jazz'da Lauri Markkanen 24 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve Jordan Clarkson 23 sayı, 2 ribaundla mağlubiyeti önleyemedi.

Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Houston Rockets, evinde San Antonio Spurs'a 105-124 kaybetti. Houston'da milli oyuncu Alperen Şengün 22 sayı, 4 ribaund, 3 asist, Kevin Porter Jr. 15 sayı, 4 ribaund, 4 asist ile oynadı. San Antonio'da Devin Vassell 26 sayı, 4 ribaund, 5 asist, Doug McDermott 16 sayı, 4 ribaund, 2 asist ile ön plana çıktı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

  • Cleveland Cavaliers: 122 - Utah Jazz: 99
  • Philadelphia 76ers: 104 - Toronto Raptors: 101
  • Atlanta Hawks: 126 - Orlando Magic: 125
  • New Orleans Pelicans: 119 - Milwaukee Bucks:128
  • Oklahoma City Thunder: 123 - Portland Trail Blazers: 121
  • Houston Rockets: 105 - San Antonio Spurs: 121
  • Minnesota Timberwolves: 116 - Dallas Mavericks: 106
  • Phoenix Suns: 130 - Los Angeles Lakers: 104
  • Sacramento Kings: 119 - Charlotte Hornets: 125

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.