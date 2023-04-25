NBA'de 'En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu' ödülü, Lauri Markkanen'in oldu

NBA'de 2022-2023 sezonunun en çok gelişme gösteren oyuncusu, Utah Jazz'da forma giyen Finlandiyalı forvet Lauri Markkanen oldu. Oylamada 100 birincilik oyundan 69'unu alan Markkanen, Oklahoma City'den Shai Gilgeous-Alexander ve New York'tan Jalen Brunson'u geride bırakarak ‘En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu' ödülünü kazandı. Finlandiyalı basketbolcu, bu sezon 25.6 sayı, 8.6 ribaund, 1.9 asist ve 9 serbest atış ortalamalarıyla kariyer rekorları kırdı.

Markkanen, Pascal Siakam, Giannis Antetokounmpo, Goran Dragic, Boris Diaw, Hidayet Türkoğlu ve Gheorghe Muresan'dan sonra ‘En İyileştirilmiş Oyuncu' ödülünü kazanan yedinci uluslararası basketbolcu oldu.

25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta zorunlu askerlik görevini yerine getirmek için ülkesi Finlandiya'da birliğine teslim olmuştu.

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