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NBA'de final serisinin heyecanı TV+'ta devam ediyor

NBA'de final serisinin heyecanı TV+'ta devam ediyor
NBA'de final serisinin heyecanı TV+'ta devam ediyor

NBA’de Doğu Konferansı finalini kazanan Miami Heat ile Batı Konferansı finalinin galibi Denver Nuggets NBA finalinin ilk maçında kozlarını paylaştı ve Denver 104-93 kazandı. Serinin ikinci maçı 5 Haziran'da oynanacak ve TV+'ta yayınlanacak.

Türkiye'nin sevilen televizyon platformu TV+, birbirinden kaliteli içerikleri sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. NBA'de final serisinin ilk maçını yayınlayan S Sport ile TV+, serinin kalan maçlarını da basketbolseverlerle buluşturacak.

2023 NBA final serisinin ilk maçı oynandı. Ball Arena'da oynanan mücadelede Denver Nuggets, Miami Heat'i 104-93 mağlup etti. Seride 1-0 öne geçerek avantaj sağlayan Denver Nuggets, final mücadelesinin ikinci maçını da sahasında oynayacak.

5 Haziran Pazartesi günü oynanacak mücadele TSİ 03.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport ile TV+ ekranlarında canlı yayınlanacak.

NBA'de Final maçların programı şöyle:

8 Haziran Perşembe

03.30 Miami Heat - Denver Nuggets (3. Maç)

10 Haziran Cumartesi

03.30 Miami Heat - Denver Nuggets (4. Maç)

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