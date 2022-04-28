İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

NBA'de Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks yarı finale yükseldi

NBA'de Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks yarı finale yükseldi
NBA'de Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks yarı finale yükseldi

NBA play-off ilk turunda Golden State Warriors, Denver Nuggets'ı; Milwaukee Bucks da Chicago Bulls'u seride 4-1 ile geçerek konferanslarında yarı finale yükseldi.

NBA play-off ilk turunda heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, Chase Center'da karşılaştığı Denver Nuggets'ı 102-98'lik skorla mağlup etti. Seriyi 4-1'e getiren Warriors, yarı finale yükseldi. Stephen Curry 30 sayı, 5 asist, Klay Thompson 15 sayı, 9 ribaund ve Gary Payton 15 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Denver'da ise Nikola Jokic'in 30 sayı, 19 ribaund, 8 asist, 2 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Doğu Konferansı'nda ise Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da mücadele ettiği Chicago Bulls'u 116-100'lık skorla yendi ve 4-1 ile yarı finale çıktı. Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 9 ribaund, Pat Connaughton 20 sayı, 2 ribaund ve Bobby Portis 14 sayı, 17 ribaund ile oynayarak takımlarına galibeti getirdi. Chicago'da ise Patrick Williams'ın 23 sayı ve Nikola Vucevic'in 19 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Oğuzhan Ort

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.