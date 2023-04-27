NBA'de Heat ve Knicks konferans yarı finaline yükseldi

NBA play-off'larında ilk tur heyecanı 4 karşılaşmayla devam etti. Doğu Konferansı'nda play-off'lara 8. sıradan dahil olan Miami Heat, deplasmanda karşılaştığı normal sezonun lideri Milwaukee Bucks'ı uzatma sonunda 128-126 yenerek seriyi 4-1'e getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi. Heat'te Jimmy Butler 42 sayı, 8 ribaund ve 4 asistlik performansıyla takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Konuk ekipte Bam Adebayo 20 sayı, 10 ribaund, 10 asistle tirple-double, Kevin Love 15 sayı, 12 ribaundla double-double yaparken, Gabe Vincent de 22 sayı ve 6 asistle oynadı. Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo'nun 38 sayı ve 20 ribaundu, Khris Middleton'un 33 sayı, 6 asisti, Brook Lopez'in de 18 sayı ve 10 ribaundu yenilgiyi önleyemedi.

Miami Heat'in, Doğu Konferansı yarı finalindeki rakibi, Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 106-95 mağlup ederek seriyi 4-1 kazanan New York Knicks oldu. Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı ve 4 asist, R. J. Barrett 21 sayı, 4 ribaund, Mitchell Robinson da 13 sayı, 18 ribaundla galibiyete katkı verdi. Cleveland'da ise Donovan Mitchell 28 sayı, 7 ribaund, Darius Garland 21 sayı, 4 asist, Caris LeVert de 17 sayı ve 5 ribaund kaydetti. Ev sahibi ekipte 14 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 6 sayı, 1 ribaund ve 1 asistle karşılaşmayı tamamladı.

Golden State, Sacramento'yu yenerek seride 3-2 öne geçti

Batı Konferansı play-off birinci turunda Golden State Warriors, konuk olduğu Sacramento Kings'i 123-116'lık skorla yenerek seride 3-2 öne geçti. Son şampiyon Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı ve 8 asist, Klay Thompson 25 sayı, Draymond Green de 21 sayı ve 7 asistle mücadele etti. Sacramento'da ise De'Aaron Fox'un 24 sayı ve 9 asisti, Donamtis Sabonis'in 21 sayı ve 10 ribaundu, Malik Monk'un da 21 sayı ve 5 ribaundu yeterli olmadı. Serinin 6. maçı, 28 Nisan'da Warriors'un sahasında oynanacak.

Lakers'ı mağlup eden Grizzlies, seriyi 3-2'ye getirdi

Batı Konferansı play-off birinci turunun diğer maçında Memphis Grizzlies, evinde Los Angeles Lakers'ı 116-99 mağlup etti ve seride 2. galibiyetini alarak durumu 3-2 yaptı. Grizzlies'ta Desmond Bane 33 sayı, 10 ribaund, Ja Morant 31 sayı, 10 ribaund, Jaren Jackson Jr. da 18 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparak takımına galibiyeti getirdi. Lakers'ta ise Anthony Davis 31 sayı ve 19 ribaund, Austin Reaves 17 sayı, 8 ribaund, LeBron James de 15 sayı ve 10 ribaundla mücadeleyi tamamladı. Serinin 6. müsabakası, 28 Nisan'da Los Angeles'ta yapılacak.

Yunus Emre Öztaş



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