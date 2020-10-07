NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa

NBA final serisinde heyecan dördüncü karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers ile Miami Heat, ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Lakers, parkeden 102-96 galip ayrılarak seriyi 3-1'e getirdi. Los Angeles beşinci maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Los Angeles Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 12 ribaund, 8 asist, Anthony Davis 22 sayı, 9 ribaund ve Kentavious Caldwell-Pope 15 sayı ile takımına katkıda bulundu. Miami'de ise Jimmy Butler 22 sayı- 10 ribaund, 9 asist, Tyler Herro 21 sayı, 7 ribaund ve Duncan Robinson 17 sayı ile mücadeleyi tamamladı. Miami'de ayrıca sakatlıkları bulunan Goran Dragic oynamadı.

Final serisinin beşinci maçı 10 Ekim Cumartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak.

Oğuzhan Ort