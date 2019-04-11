NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

NBA'de normal sezonun son maçlarının oynanmasının ardından konferanslarını ilk 8 sırada tamamlayan ekiplerin play-off eşleşmeleri de belli oldu. Batı Konferansı'nın zirvesinde 57 galibiyetle Golden State Warriors yer alırken, Doğu Konferansı'nın ilk sırasını ise milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks 60 galibiyetle tamamladı. Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın oynadığı Philadelphia 76'ers Doğu Konferansı'nı 51 galibiyetle üçüncü sırada bitirirken, bir başka milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers ise 19 galibiyetle sezonu konferansında 14. sırada tamamladı ve play-off dışında kaldı. NBA'de play-off müsabakaları 13 Nisan gecesinde başlayacak.

NBA'de ilk tur play-off eşleşmeleri ise şöyle:

Batı Konferansı

Golden State Warriors (1) - Los Angeles Clippers (8)

Denver Nuggets (2) - San Antonio Spurs (7)

Portland Trail Blazers (3) - Oklahoma City Thunder (6)

Houston Rockets (4) - Utah Jazz (5)

Doğu Konferansı

Milwaukee Bucks (1) - Detroit Pistons (8)

Toronto Raptors (2) - Orlando Magic (7)

Philadelphia 76ers (3) - Brooklyn Nets (6)

Boston Celtics (4) - Indiana Pacers (5)

Oğuzhan Ort