NBA'de şampiyon Denver Neggets oldu

NBA'de şampiyonun belli olacağı final serisinin beşinci maçında Denver Nuggets ve Miami Heat karşı karşıya geldi. Denver, mücadeleden 94-89 galip ayrılarak 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. Denver'in yıldız oyuncusu Nikola Jokic, karşılaşmayı 28 sayı ve 16 ribauntla double double yaparak tamamladı. Nuggets'ta Michael Porter Jr 16 sayı, 13 ribaunt, Jamal Murray 14 sayı ve 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Miami Heat'te ise Jimmy Butler 21 sayı, Bam Adebayo da 20 sayı ve 12 ribauntl üretti.

Finallerin MVP'si Nikola Jokic oldu

NBA'de 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Denver Nuggets'ta Nikola Jokic finallerin en değerli oyuncusu ödülünün sahibi oldu. 28 yaşındaki Sırp basketbolcu, 2020-2021 ve 2021-2022'de de normal sezonun en değerli oyuncusu seçilmişti. Denver'la birlikte Nikola Jokic de kariyerinin ilk NBA şampiyonluğunu elde etti. Jokic, 2002 yılında ödülü kazanan Shaquille O'Neal'dan bu yana NBA Finalleri MVP'si seçilen ilk pivot oldu.

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