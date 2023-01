NBA'de Türk basketbolcuların mücadelesinde kazanan Cedi Osman oldu

NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcular Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün karşı karşıya geldiği mücadelede Cleveland Cavaliers, deplasmanda Houston Rockets'ı 113-95'lik skorla yendi. Cleveland'da Darius Garland 26 sayı, 4 ribaund ve 9 asistle, Evan Mobley ise 21 sayı 10 ribaund ve 3 asistle galibiyetin mimarı oldu. Cedi Osman 23 dakika 56 saniye süre aldığı karşılaşmada 10 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı. Houston Rockets'da Tari Eason'un 18 sayı, 11 ribaund, Kenyon Martin Jr. da 14 sayı 6 ribaund ile oynasa da mağlubiyete engel olamadı. Alperen Şengün de 30 dakika 20 saniye süre aldığı karşılaşmayı 14 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle tamamladı. Bu sonuçla Cleveland Cavaliers 30. galibiyetini elde ederken, Houston Rockets ise bu sezon 38. kaybetti.

New York Knicks, Boston Celtics'i uzatmalarda yendi

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren New York Knicks, deplasmanda karşılaştığı konferans lideri Boston Celtics'i uzatmaya giden maçta 120-117'lik skorla mağlup etti. New York'ta 37 sayı ve 9 ribaund üreten Julius Randle, müsabakanın en skorer ismi oldu. Jalen Brunson 29 sayıyla, R.J. Barrett ise 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Boston'da Jayson Tatum 35 sayı, 14 ribaund ve 4 asist, Jaylen Brown da 22 sayı ve 9 ribaund ile oynadı. Knicks bu sezonki 27. galibiyetini alırken, Celtics 15. kez yenildi.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Boston Celtics: 117 - New York Knicks: 120

Brooklyn Nets: 122 - Detroit Pistons: 130

Charlotte Hornets: 111 - Chicago Bulls: 96

Houston Rockets: 95 - Cleveland Cavaliers: 113

Phoenix Suns: 95 - Dallas Mavericks: 99

Los Angeles Clippers: 138 - San Antonio Spurs: 100

