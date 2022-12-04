‘Ne bakıyorsun' tartışması kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Cengiz Topel Caddesi Hakim Sami Sokak üzerinde akşam 29 AAN 761 plakalı araç içerisinde alkol alan K.K. (23) ve S.E.S. (26), iddiaya göre, işten çıkıp evine gitmekte olan S.Ç. ve B.K.'ye ‘ne bakıyorsun' deyince, tartışma çıktı. Anlamsız tartışmanın büyümesinin ardından elindeki bira şişesini S.Ç.'nin kafasında parçalayan K.K.'yi engellemeye çalışan B.K. de yaralanırken, olaya K.K. ile birlikte alkol aldıkları tespit edilen S.E.S. de karıştı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın faili oldukları iddia edilen K.K. ve S.E.S.'yi gözaltına alırken, kavgada başına aldığı darbe ile ağır yaralanan S.Ç. ve B.K., çağırılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlılar gözaltına alınarak Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada, S.Ç.'nin başında parçalanan bira şişesinin yanında bir dolu bira şişesi ve bir bıçağa da el koydu.

Şaban Kardeş

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