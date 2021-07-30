Ne bir damla su ne de kuş kaldı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 1'inci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olan ve Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan, 245 hektarlık göl, 416 hektarlık Ramsar alanına sahip olan ve denizden bin 627 metre yükseklikte bulunan Kuyucuk Gölü tamamen kurudu. Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti tamamen kururken, kuraklıkla birlikte gölde yaşayan kuş türleri de bölgeyi terk etti.

Kuyucuk Gölü'nde su kalmadığını ifade eden vatandaşlar, “Kuyucuk Gölü'ne gelip kuşları seyrediyordum. Fakat bugün geldiğimde tamamen kurumuştu. Uzun zamandır gelmiyordum. Ne kuş var, ne su var, hiçbir şey yok. kuşlar bile terk etmiş” dedi.

Yaklaşık 230'un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan gölde 2021 yılının Temmuz ayında bir damla su kalmadı. Kuşların üzerinde uçmadığı göl, artık büyükbaş hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

Işık Çapanoğlu