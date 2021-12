Ne buldularsa çaldılar, vatandaşı çileden çıkarttılar

Olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir binada yaşandı. İddiaya göre hırsızlar, yaklaşık bir aydır bir apartmanı mesken tuttu. Onlarca kez aynı binaya giren farklı hırsızlar, önlerine çıkan ayakkabı, müzik kutusu, motosiklet ve benzeri birçok eşya çaldı. Hırsızların apartman içerisinde çok rahat hareket etmesi görenlere pes dedirtti. Yaşanan hırsızlıktan dolayı apartman sakinleri isyan ederken yetkililerden konu ile ilgili yardım istedi. Defalarca aynı apartmanda yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Gece kalkıp ayakkabılar yerinde mi diye kontrol ediyorum”

Olay anlarını anlatan bir apartman sakini, “Biz artık korku ile yaşıyoruz. Güvenlik kameralarında da açıkça görünüyor adamlar o kadar rahat hareket ediyor ki şaşırıyorum. Bizim aşağıda bulunan araba lastiklerini çalmışlar mesela. Hem de iyi olanları ayırmışlar, diğerlerini bırakmışlar. Kapılarımızı kilitlemeyince korkuyoruz. Her hafta en az bir kez yaşanıyor. Hele bu hafta içerisinde kaçıncı girmesi sayamıyorum. Genç genç çocuklar giriyorlar ne bulursa çalıyorlar. Araba tekeri, motosiklet, ayakkabı, müzik kutusu hiç fark etmiyor onlar için. Belki bu çocuklar kendi apartmanlarında bu kadar rahat hareket etmiyorlardır. Yani ayakkabılarımızın gitmesi bir şey değil yakında evimize de girecekler. Biz korku ile yaşıyoruz. Kapı çalındığı zaman korku ile açıyoruz. Her hafta ayakkabı almaya başladık. Artık gece uyanıp ayakkabılarım yerinde mi diye kontrol ediyorum” dedi.



Hakan Polat - Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım