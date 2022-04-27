'Ne ekersen onu biçersin' atasözü bu topraklarda gerçek oldu

Düzce'de havaların ısınmasıyla birlikte köylüler tarım sezonunu açtı. Günün ilk ışıklarıyla uyanarak tarlalarına doğru yola koyulan köylüler, çapa çalışmalarına başladı. Yenitaşköprü köyündeki çernezyom (kara) toprakta da köylülerin zorlu tarım mesaisi sürüyor. Yeryüzünün en verimli toprağı olarak bilinen kara toprakta "Ne ekersen onu biçersin" atasözü de gerçek oluyor. Üreticiler, tarım arazilerine hangi ürün ekilirse onun hasadını yapıyor.

"Mısır ekeceğiz"

Bu yıl arazisine mısır ekeceğini söyleyen çiftçi Nurettin Yılmaz, "Buraya güzel bir bahçe yapacağız. Domates, salatalık, marul, yeşillik ne varsa ekiyoruz. Arazisi olmayan komşularımıza da ürünlerden veriyoruz. Güzel büyük bir bahçe yapıyoruz. Malum ürünlerin fiyatı çok arttı. Burada üreteceğimiz ürünler pazara da inecek ama genelde kendimize düşünüyoruz. Artık marketten ürün almayalım istiyoruz. Ben bütün çiftçilere 'Kendi bahçenizi yapın' diyorum" dedi.

"Ne ekerseniz ekin kara toprakta yetişir"

Düzce'nin verimli topraklara sahip bir kent olduğunu ifade eden Yılmaz, "Mesela köyümüzde bulunan toprak kara toprak. En verimli toprak kara topraktır. Burada ne ekersen yetişir. Mısır, karpuz, domates, salatalık gibi aklınıza hangi ürün geliyorsa onu ekin yetişir. Ne ekerseniz ekin kara toprakta yetişir. Atalarımızın da dediği gibi, 'Kara topraklarda ne ekerseniz onu biçersiniz' Herkes eksin ve ürününü pazara indirsin bütün fiyatlar düşecektir. Bu fiyatlar pazara yansıyacaktır. Bu biraz da çiftçilerin elinde. Ekmek lazım, üretmek lazım" ifadelerini kullandı.

Enes Bektaş - Selçuk Akyol

