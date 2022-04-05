Nebenzya: 'Batılı ülkeler Kiev'e silah ve mühimmat tedarik ederek Ukrayna'daki çatışmayı uzatmaya çalışacaklar'

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın Ukrayna'da sivil ölümlere yol açtığı yönündeki iddialara karşı gerçekleşen oturumda Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Bucha kentindeki görüntülerin batılılar tarafından ortaya atılan bir kurgu olduğunu savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, BM'deki konuşmasının ardından söz alarak Zelenskiy'e cevap veren Nebenzya, "Nebenzya, Rus askerlerine yönelik, hiçbir görgü tanığı tarafından desteklenmeyen, asılsız ve çok yönlü suçlamaları vicdanınıza bırakıyoruz" dedi.

“Sadece size gösterilmesini istediğinizi gördünüz”

Ukrayna ve Batı medyası tarafından ortaya atılan Bucha kentindeki görüntülerde tutarsızlıklar olduğunu savunan Nebenzya, "Cesetleri gördüğünüzü, hikayeleri duyduğunuzu anlıyorum. Sadece size gösterilmesini istediğinizi gördünüz. Ukrayna ve Batı medyası tarafından desteklenen olaylarda bariz tutarsızlıkları görmeden edemiyorsunuz. Aynı anda birkaç videonun kanıtladığı gibi, Rus birliklerinden ayrıldıktan hemen sonra ortada cesetler yok ve Ukraynalı radikallerin beyaz kolluklara, yani sivillere ateş açma çağrısı yaptığına dair kayıtlar var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki birçok sivilin kendi lehlerine tanıklık yapabileceğinden bahseden Nebenzya, "Bugün yine Rus askeri personeli hakkında büyük miktarda yalan duyduk. Ukraynalı milliyetçilerin vahşeti hakkında tanıklık etmeye hazır binlerce olmasa da yüzlerce tanık var" dedi.

"Ukrayna, Rusya'ya karşı kolayca feda edecekleri jeopolitik oyunda sadece bir piyondu"

Batılı ülkelerin Kiev'e silah ve mühimmat göndererek savaşı uzatma amacı güttüğünü söyleyen Nebenzya, "Onlar için Ukrayna, Rusya'ya karşı kolayca feda edecekleri jeopolitik oyunda sadece bir piyondu. Şimdilik oraya daha fazla silah ve mühimmat tedarik ederek bu çatışmayı uzatmaya çalışacaklar" dedi.

Erhan Altıparmak