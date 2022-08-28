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Necati Erkmen: 'İlk yarı skoru farklı boyutlara taşıyabilirdik'

Necati Erkmen: 'İlk yarı skoru farklı boyutlara taşıyabilirdik'
Necati Erkmen: 'İlk yarı skoru farklı boyutlara taşıyabilirdik'

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Hatayspor maçının ardından, “İlk yarı girdiğimiz pozisyonlar ve golle neticelendirdik. İlk yarı skor 1-0 değil farklı boyuta da taşınabilirdi” dedi.

Necati Erkmen: 'İlk yarı skoru farklı boyutlara taşıyabilirdik' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Skorun farklı olabileceğini ama 1-0 galip ayrıldıklarını belirten Erkmen, “Üzerine koymamız gerektiğini, geçen haftaya nazaran farklı olmamız gerektiğini dile getirdik. İlk yarı girdiğimiz pozisyonlar ve golle neticelendirdik. İlk yarı skor 1-0 değil farklı boyuta da taşınabilirdi. İkinci yarı takım savunmasını iyi yaptık. İkinci bölgede iyi karşıladık. Hatayspor topa en fazla sahip olan takımlardan biri. Bizim de pozisyonlarımız var onların da var ama 1-0 kazandık. Umarım daha iyi olacağız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bora Akyol - Yunus Kılıç
 

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