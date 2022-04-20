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Necef'te kum fırtınası

Necef'te kum fırtınası
Necef'te kum fırtınası

Irak’ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle, Irak’ın başkenti Bağdat’tan sonra Necef kentinde de uçuşlar aksıya alındı.

Necef'te kum fırtınası - Tıkla İzle

Irak'ın başkenti Bağdat'ın 160 kilometre güneyinde bulunan Necef şehrinde kum fırtınası nedeniyle uçuşlar askıya alındı. Uluslararası Necef Havalimanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kum fırtınasının görüş mesafesinin düşmesine neden olmasıyla uçuşların şehirdeki hava koşulları düzelene kadara askıya alındığı bildirildi.

Irak'ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle ülkenin başkenti Bağdat'ta uçuşlar askıya alınmıştı. Uzmanlar, ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle kum fırtınasının arttığını ifade etmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu

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