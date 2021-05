Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38. yılında kabri başında anıldı

Türk Edebiyatına yüzlerce eser kazandıran ve 25 Mayıs 1983'te hayata gözlerini yuman Necip Fazıl Kısakürek, Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen törenle ölümünün 38. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Yapılan anma törenine Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner gençlerle birlikte katıldı. Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunmasıyla başlayan anma töreninde Başkan Aydıner ve gençler Kısakürek için dualar etti.

“Üstatların üstadı unvanını almış olan çok önemli bir zat-ı muhteremdir”

Anma töreninin ardından konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Üstadımızın ölüm yıl dönümü olması münasebetiyle bugün burada onun kabri başında toplanmış bulunuyoruz. Tam 38 yıl önce vefat etti üstadımız. Biz gençliğimizde Milli Türk Talebe Birliği'nde üstadımızdan feyz alan bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Üstadın sadece bir edebiyatçı bir şair ruhu yok. O şairlerin şairi üstatların üstadı unvanını almış olan çok önemli bir zat-ı muhteremdir. Biz Milli Türk Talebe Birliği'nde sayın dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kültür Müdürlüğü yaptığı dönemlerde üstadımızla Milli Türk Talebe Birliği'nin o güzel salonlarında elinde notu, kalemiyle gençliği yetiştirecek olan şair ruhuyla şiirlerini en güzel şekilde kalem almıştır” dedi.

“Gençlerle bugün üstadımızı unutmadık”

Kısakürek'in şiirlerinde bugünkü nesli tasavvur etmiş olduğunu söyleyen Aydıner, “Çünkü zamanımıza göre neslimizi mutlaka ve mutlaka biz bir arada tutmak zorundayız. Bugünkü nesil ne istiyorsa biz ona göre hareket etmek zorundayız. O nedenle şairin şiirlerine dikkat ettiğinizde her cümlesinde her kelimesinde her dizesinde hep gençlikten bahsetmektedir. O nedenle şu anda bugün yetişmiş olan gençliğin ufkunun ve vizyonunun teknolojiyle buluşmasının ana nedenlerinin başında da üstadın yetişmiş olduğu o gençlik yatmaktadır. İnşallah bu gençlik davasına, milletine, bayrağına ve devletine sahip çıkacak olan bir gençliktir. O gençlik şu an buradadır ve bizde o gençlerle bugün üstadımızı unutmadık. Bugün kabrine geldik, Kur'an-ı Kerimi tilavet ettik ve dualar ettik. Allah ondan razı olsun. Biz ona çok şey borçluyuz. Bugün gelmiş olduğumuz noktada başarılıysak üstadımızın vermiş olduğu o engin direktifler sonucunda bu başarıyı yakalamışızdır. Ben ona Allah' tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Caner Sönmez - Gülşah Kahveci