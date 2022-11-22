Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması tamamlanırken, istenen cezalar belli oldu

Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün yürüttüğü, Öğr. Üyesi Necip Hablemitoğlu'nun 2002 yılında evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı; Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı. Firari emekli Albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu 'tasarlayarak öldürdükleri' belirtildi.

Bu çerçevede sanıkların 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kurmak" suçundan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar cezalandırılmaları istendi. Eski Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Bozkır'ın 'suç örgütüne üyelik'ten 4 yıla kadar daha hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, Mehmet Narin'in "suç örgütüne üye olmak"tan 4 yıla kadar hapis istenirken, 9 kişi için takipsizlik kararı verildi.

Ahmet Furkan Gülap



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