Necip Sever son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş Genel Kurul ve eski yönetim üyesi Necip Sever'in cenazesi, Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

İlk olarak Vodafone Park'ta bulunan kulüp binası önünde anma töreni düzenlenen Sever için daha sonra Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Aile yakınları taziyeleri kabul ederken, cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

İlim Yayma Vakfı kurucularından İbrahim Halit Çizmeci'nin de cenazesi öğle namazını müteakip Fatih Camii avlusuna getirilirken, yan yana kılınan cenaze namazlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler omuzlara alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş Kulübü'nde tören düzenlendi

Sever için Beşiktaş Vodafone Park'ta bulunan kulüp binası önünde tören düzenlendi. Necip Sever'in ailesinin yanı sıra, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyeleri, eski milli futbolcu Nihat Kahveci, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, Necip Sever'in çok sevdiği bir dostu, iyi bir insan ve iyi bir Beşiktaşlı olduğunu ifade etti. Çebi, “Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın, geride kalanlara sabır diliyoruz. Allah her Beşiktaşlı yöneticiye böylesine namusuyla, şerefiyle güzel gitmeyi nasip eylesin. Herkes nasip olmaz bu. Necip kardeşime nasip oldu. Hizmetleri vardı, hizmetini de hep artıları vardı. Beşiktaş olarak kendisine minnettarız. Ailesi ve çocukları için de bu durum onu kaynağıdır. Beşiktaş önemli bir camia, Necip de önemli bir yöneticiydi. Hakkım helal olsun” dedi.

Törende Sever'in yakınları güçlükle ayakta durabildi.

İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç - Samet Yalçın

