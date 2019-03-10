Necip Uysal, 30 gün sonra sahada

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlı takımının tecrübeli oyuncularından Necip Uysal, 30 gün sonra formasına kavuştu. Ligin 23. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında, yedek soyunmasına rağmen Dirar ile yaşadığı tartışma nedeniyle sarı kart gören Necip, geçen hafta oynanan Kayserispor maçında cezası nedeniyle forma giyememişti. Siyah-beyazlı formayı en son 9 Şubat tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Bursaspor maçında sırtına geçiren 28 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Konyaspor maçında ilk 11'de görev

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu