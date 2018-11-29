Necmettin Erbakan'ın kardeşi ‘FETÖ' suçlaması ile dolandırıldı

Erbakan'ı yaklaşık 200 bin lira ve ziynet eşyalarını dolandıran Suriyeli, polisin dikkati sayesinde evden çıkıp kaçarken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, dolandırıcılık olayı önceki gün İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın küçük kardeşi diş doktoru Kemalettin Erbakan'a, adının ‘FETÖ' olaylarına karıştığını ileri süren Suriyeli H.A. (19) tarafından dolandırıldığı belirtildi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, önceki gün Fatih Akşemsettin Mahallesinde bulunan bir adresten çıkan ve elindeki poşetle koşarak uzaklaşmaya çalışan Suriye uyruklu H.A.'yı şüphe üzerine durdurarak incelemesi ile ortaya çıktı.

Polisin dikkat, sayesinde dolandırıcı yakayı ele verdi

Şüphelinin binadan çıkarak koştuğunu gören polis, zanlıyı yakalayarak üst araması yaptı. H.A..'nın elindeki poşette yapılan aramalarda;13 bin dolar, 19 bin 500 Euro, 20 bin lira TL, 2 adet altın kolye, 6 adet altın bileklik, 1 çift altın küpe, 1 adet altın yüzük ve 2 adet inci kolye ele geçirildi.

Yapılan araştırmalar ve elde edilen güvenlik kamera görüntüleri inceleyen emniyet güçleri, şüpheli H.A.'nın çıktığı adreste ikamet eden Kemalettin Erbakan'ı, kendisini polis olarak tanıtarak adının “FETÖ” olaylarına karıştığı bahanesiyle kasada bulunan para ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekeceğini söyleyerek açılan kasada bulunan para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalıştığını tespit etti.

Erbakan'ın evinden para ve ziynet eşyalarını dolandırıcılık yöntemi ile aldıktan sonra kaçarken yakalanan Suriyeli H.A., ‘yağma' suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman

