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Neden atladığını herkes merak ediyordu İHA'ya anlattı

Neden atladığını herkes merak ediyordu İHA'ya anlattı
Neden atladığını herkes merak ediyordu İHA'ya anlattı

Karabük'te bilinmeyen bir nedenle 5 metre yükseklikten bir apartmanın boşluğuna atlayan ve yaralanan üniversite öğrencisi neden atladığını İHA'ya anlattı. Üniversite öğrencisi atlama anını da cep telefonuna kaydetti.

Neden atladığını herkes merak ediyordu İHA'ya anlattı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sanat Tarihi birinci sınıf öğrencisi Yusuf Yıldız (23), dün akam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle bir sitenin boşluğuna koşarak atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayarak yaralanan Yıldız, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan Yıldız, neden atladığını İHA'ya anlattı.

Yusuf Yıldız, atlamasının sebebinin spor olduğunu söyledi

Bir sorunu ya da probleminin olmadığını ifade eden Yusuf Yıldız, "Tamamen spor amaçlı. Atladığım yerde ayağım kaydı düştüm. Spor amaçlı atladığım oluyor. Atamak için mesafeyi ölçtüm. Aşağıya betona atlamak istedim. Tehlikeli ama benim için normal, seviyesi normal ayağım kaydı düştüm. Düşünce yüzüm falan yere vurdu" diye konuştu.

O an hayatını kaybedebileceğini düşünmediğini anlatan Yıldız, "İyi bir tecrübe oldu. Ailem bilmiyor. Ben kendi halime yanmam da onlar duysa iyi olmaz. Yine iyiyim çok şükür. İşlerimi hallediyorum. Ayağımda biraz şiş var. Atladım kaydım, yan atladım ayağımın üzerine düştüm" dedi.

"Atlarken biraz içi titriyor insanın" diyen Yıldız, "Bir daha da atlar mıyım bakacağız. Duruma bağlı" ifadelerine yer verdi.

Ersin Turan - Rıdvan Bostancı
 

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