İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nedenini hiç kimse anlayamadı, 1 yıl boyunca 1'er kuruş biriktirdi

Nedenini hiç kimse anlayamadı, 1 yıl boyunca 1'er kuruş biriktirdi
Nedenini hiç kimse anlayamadı, 1 yıl boyunca 1'er kuruş biriktirdi

Sivas’ta yaşayan Ahmet Çintay, 2020 yılı içerisinde ATM işlemlerinin ardından eline geçen 1 kuruşların tümünü biriktirip 563 adet 1 kuruşla ilginç bir koleksiyon oluşturdu. 1 kuruşların hurda değeri ise parasal değerinin beş katı.

Sivas kent merkezi Gökçebostan Mahallesi'nde yaşayan emekli devlet memuru Ahmet Çintay, 1 Ocak 2020 tarihinde ATM'nin verdiği 20 adet 1 kuruşla ilginç bir koleksiyon oluşturmaya başladı. Çintay, 2020 yılı boyunca ATM'de yaptığı işlemlerin ardından aldığı tüm 1 kuruşları biriktirdi. Çintay, 1 yıllık süre sonunda 563 adet 1 kuruşla 1 kilo 260 gram ağırlığında bir koleksiyona sahip oldu. Şimdi ise biriktirdiği kuruşları oğlunun düğününde gerçekleştirmeyi planladığı yöresel düğün geleneğinde değerlendirecek.

5 lira 63 kuruş madeni paranın hurda değeri ise 22 lira

Çintay, 563 adet 1 kuruşun hurda değerinin 22 lira olduğunu belirterek, “Bu koleksiyonum 1 Ocak 2020 tarihinde bankamatiğin 20 tane 1 kuruş vermesiyle başladı. Daha sonra dedim ki ileride oğlumun düğününde Sivas'ın öz adetlerinden olan buğday ve leblebi taneleriyle birleştirerek gelinlerin üzerine atılması düşüncesine sahip oldum. Bugün 31 Aralık günü toplam elime geçen 563 adet 1 kuruş. Toplamdaki ağırlığıysa bin 260 gram. Para olarak değeri 5 lira 63 kuruş. Hurda olarak değeri 22 lira civarında. Bütün bu paraların tamamını kendim ATM'den aldım. Kendi faturalarımı yatırdığım zaman ATM tek tek hepsini geri verdi. Başka şekilde biriktirme yok, hepsini ATM verdi. Oğlumun düğününe kadar biriktirmeye devam edeceğim. Bin olur herhalde. Bu kadar 1 kuruş var ama bir yerde geçmiyor ancak ATM veriyor. Neden biriktirdiğimi soruyorlar. İnsanlar tabiki şaşırıyor” dedi.

Veysel Korkmaz - Demet Karakuş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.