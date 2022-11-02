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Nef Stadyumu'nda 13. Galatasaray - Beşiktaş derbisi

Nef Stadyumu'nda 13. Galatasaray - Beşiktaş derbisi
Nef Stadyumu'nda 13. Galatasaray - Beşiktaş derbisi

Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray cumartesi günü evinde Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan Nef Stadyumu'nda bugüne kadar konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Aslan 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de oynadığı 12 müsabakada 8 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 19 gole karşılık, Kartal 9 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon burada oynanan son derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:

  • 26.02.2012
  • Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
  • 6.05.2012
  • Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2
  • 27.01.2013
  • Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
  • 22.02.2014
  • Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
  • 24.05.2015
  • Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
  • 8.05.2016
  • Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
  • 27.02.2017
  • Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
  • 29.04.2018
  • Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
  • 5.05.2019
  • Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
  • 15.03.2020
  • Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
  • 8.05.2021
  • Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
  • 14.03.2022
  • Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

Oğuzhan Ort
 

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