Nef Stadyumu'nda 13. Galatasaray - Beşiktaş derbisi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray cumartesi günü evinde Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan Nef Stadyumu'nda bugüne kadar konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Aslan 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de oynadığı 12 müsabakada 8 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 19 gole karşılık, Kartal 9 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon burada oynanan son derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:

26.02.2012

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

6.05.2012

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

27.01.2013

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

22.02.2014

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

24.05.2015

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

8.05.2016

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

27.02.2017

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

29.04.2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

5.05.2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

15.03.2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

8.05.2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

14.03.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

Oğuzhan Ort



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