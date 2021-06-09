Nefes borusu tıkanan bebeği, işletme sahibi kurtardı

Olay dün saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir pizzacıda meydana geldi. Annesi ile masada pizza yediği esnada nefes borusuna pizza takılan 1 buçuk yaşındaki bir bebek, aniden nefessiz kalarak fenalaştı.

Bebeğin çırpındığını gören anne büyük panik yaşarken, o esnada pizzacı işletmecisi Serhat Pirim (35), bebeği kollarına alarak Heimlich manevrası uyguladı. İşletme sahibi Pirim'in uğraşları sonucu bebeğin nefes borusuna kaçan pizza bir süre sonra çıkarken, korku dolu anlar yaşayan bebek tedbir amacıyla yakındaki sağlık merkezine kaldırıldı. Kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Öte yandan yaşanan korku dolu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde pizza yiyen bebeğin nefes borusunun tıkanması sonucu bir anda fenalaştığı, bebeğin annesinin büyük panik yaşadığı, işletme sahibi Serhat Pirim'in bebeği kucağına alarak Heimlich manevrası yaptığı anlar görüntülendi. Ayrıca bebeğini kucağına alan annenin sağlık merkezine doğru gittiği anlar da yine iş yeri kamerası tarafından kaydedildi.

"Çok şükür Allah bize bağışladı"

İşletmeci Serhat Pirim, o anları anlattı. Herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini söyleyen Pirim, "Dün öğle saatlerinde bir aile buraya gelerek pizza söylediler. Siparişleri geldikten yaklaşık 5 dakika sonra ben rahatlamak için dışarı çıkmak istedim. O esnada çocuktan bir hırıltı geldiğini duydum. Dönüp baktığımda annesinin de panik yaptığını gördüm. Önce izledim ne oluyor diye; sonra çocuğun nefes alamadığını fark ettim ve gözlerinin yavaş yavaş kaydığını gördüm. Hemen kucağıma alıp Heimlich manevrası yaptım. Daha önce kendi çocuğumun da başına gelmişti oradan biliyorum. İlk yardımı yapmaya başladım ve ikinci hamlede yiyecek boğazından dışarı çıktı. O sırada dışarı çıkardım çocuğu ve annesi çok panik halindeydi. O yüzden acile götürdük. Sonra durumundan haberdar olduk. Çok şükür sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Allah bize bağışladı. Çocuğu olan tüm ailelerin bu ilk yardım yöntemini öğrenmesi gerekiyor; çünkü gerçekten hayat kurtarıyor" diye konuştu.

Ali İhsan Çiftçi - Halil Karahan - Yunus Emre Akbaba

