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Nefes borusuna sakız kaçan çocuk öğretmenlerinin müdahalesiyle kurtarıldı

Nefes borusuna sakız kaçan çocuk öğretmenlerinin müdahalesiyle kurtarıldı
Nefes borusuna sakız kaçan çocuk öğretmenlerinin müdahalesiyle kurtarıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde nefes borusuna kaçan sakızdan dolayı fenalaşan lise öğrencisi, öğretmenlerinin yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı.

Nefes borusuna sakız kaçan çocuk öğretmenlerinin müdahalesiyle kurtarıldı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi (İMKB) yurdunda yaşandı. 9. sınıf öğrencisi Veysel Aykut, ağzındaki sakızı çiğnemeye başladığı anda sakız boğazına kaçtı. Boğazına kaçan sakız sonucu nefes alamayan Aykut'un durumunu fark eden arkadaşları sırtına vurarak sakızı çıkarmaya çalıştı. Fakat başarılı olamayınca telaşla nöbetçi öğretmenleri olan Uğur Gür ve Kerem Güngör'ü çağırdı. Aykut'un boğulduğunu anlayan öğretmenleri ise hemen Heimlich manevrası ile müdahalede bulundu.
Nefesi kesilen Aykut, öğretmenleri tarafından uygulanan hamleyle kurtarılırken, bu arada yaşananlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Mücahit Tarlan-Gürkan Olcay

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